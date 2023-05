Un campement d’itinérants démantelé à Granby

Un campement de fortune qui servait à abriter des itinérants a été démantelé jeudi à Granby tandis que ses occupants ont été dirigés vers deux lieux de tolérance temporaire, en raison de débris qui commençaient à s'accumuler.

«On s’est sentis comme pitchés», a lancé Louise-Michelle Bérubé, une personne en situation d’itinérance qui a été relocalisée.

Le propriétaire d’un immeuble à logement de la rue Saint-Charles avait accepté que les personnes en situation d'itinérance s'installent sur son terrain. La Ville de Granby s'était assurée que tout était sécuritaire, mais au cours des derniers jours, les débris avaient commencé à s’accumuler.

«Présentement, le site est nettoyé et toutes les fenêtres sont barricadées, donc les gens n’ont plus accès au site pour venir s’installer», a mentionné la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

Les personnes qui occupaient l'endroit ont été redirigées vers deux lieux de tolérance temporaires identifiés par la Ville.

«On s’est sentis comme des insectes. Ils se sont débarrassés de nous», a poursuivi Louise-Michelle Bérubé, qui s’est dite craintive depuis son arrivée, vendredi matin, à un campement près du cimetière de la rue Cowie.

Forcée à cohabiter avec d’autres personnes en situation d’itinérance, elle a dit craindre des épisodes de violence.

«La principale peur et l’un des principaux enjeux qui ressort c’est d’être redirigé vers ces endroits-là et d’être, parfois, obligé de cohabiter avec des gens qui nous font peur, avec des gens qui sont peut-être un petit peu plus violents», a expliqué la coordonnatrice de Groupe actions solutions pauvreté.

Néanmoins, la Ville a assuré que des ajustements seront faits si nécessaire. La mairesse a d’ailleurs souligné que ces lieux de tolérance seront temporaires, et resteront en place jusqu'à la fin du mois d'octobre. D'ici là, d’autres campements de fortune ailleurs sur le territoire seront démantelés.