Une procureure de la Couronne reconnue coupable d'avoir conduit avec les capacités affaiblies et de délit de fuite

Une jeune procureure de la Couronne a été reconnue coupable de conduite avec capacités affaiblies et de délit de fuite, vendredi matin, à la Cour municipale de Montréal.

Me Alice Bourbonnais-Rougeau, qui travaille au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), a finalement vu son sort être décidé après avoir conduit sous l’effet de l’alcool et avoir fui les lieux d’un accident, en avril 2021.

Or, c’est le témoin principal qui aura fait pencher la balance dans l’esprit du juge Gabriel Boutros, pour qui il ne faisait plus aucun doute qu’elle a commis les infractions reprochées, selon le jugement de 19 pages que nous avons pu consulter.

Dans son témoignage, Anatoly Anisin, a décrit plusieurs comportements qui ont convaincu le juge que la jeune avocate de 30 ans agissait sous l’effet de l’alcool.

«Lorsque la défenderesse sort de son véhicule, elle laisse tomber les clés parterre. (...) Elle manque d’équilibre lorsqu’elle se penche pour les ramasser (...)», peut-on lire dans la décision.

Photo tirée de la page Facebook de Richard Rougeau

Marche «un peu croche»

À cet effet, le juge a aussi retenu que la jeune avocate avait les yeux vitreux et légèrement fermés au moment où le témoin tentait de la convaincre d’attendre les policiers, ce qu’elle avait refusé.

Elle avait plutôt choisi de prendre la poudre d’escampette en agrippant la rampe très fermement et en montant lentement les escaliers.

D'ailleurs, le juge Gabriel Boutros n’a d’ailleurs pas manqué de lui rappeler son statut :

«La défenderesse est une procureure de la poursuite. Elle doit savoir qu’elle commet une infraction en quittant la scène après la collision (...)», précise-t-il dans son jugement.

Me Alice Bourbonnais-Rougeau a finalement été condamnée à une amende de 1000 $, une absolution conditionnelle et une probation de six mois, ainsi qu’une interdiction de conduire pendant un an.

Soir d’un couvre-feu de la COVID-19

Qu'à cela ne tienne, elle devra maintenant répondre de ses gestes devant le syndic du barreau.

«Un dossier est ouvert. On verra la suite des choses», nous a affirmé sous le couvert de l’anonymat une source bien au fait du dossier.

Et, déjà dans de très mauvais draps, l’avocate devra aussi revenir en cour pour se défendre contre une autre infraction.

Le soir de l’accident, elle était à l’extérieur de son domicile pendant le couvre-feu imposé par Québec qui cherchait à limiter la prolifération de la COVID-19, selon le rapport général d'infraction que nous avons pu consulter.