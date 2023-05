Festival Metro Metro 2023: voyez les plus beaux looks de vos influenceurs préférés

Quoi de mieux que de commencer le long week-end en lion en répondant présent au festival Metro Metro?

NAOMI AUGER

Le festival Metro Metro célèbre la musique urbaine au Stade olympique, et les influenceurs s'y sont retrouvés, participant aux festivités organisées par nul autre qu'Olivier Primeau.

Avec une programmation de feu incluant The Kid Laroi, Lil Wayne, Jack Harlow et Lil Baby, la saison des festivals ne pouvait pas mieux commencer!

Sur place, le Journal 24 Heures a immortalisé les tenues de vos influenceurs préférés qui étaient au rendez-vous, arborant des looks audacieux et épatants!

Voici les looks des influenceurs aperçus au festival Metro Metro:

1. Marilyne Bertrand, Maïté Auguste, Hara Chiaki, Sandrine Martin, Lauranne Bouchard et Milaydie Bujold

NAOMI AUGER

La gang d'amies la plus cool en ville a choisi l'option taille basse, en format minijupe ou pantalon baggy.

2. Alicia Moffet et Frédérick Robichaud

NAOMI AUGER

Le couple de l'heure a une chimie indéniable! Alicia a opté pour une jupe en cuir ultra courte, l'agençant avec un bomber de cuir.

3. Amanda Boily

NAOMI AUGER

La gagnante de la saison 2 de l'île de l'amour semble fin prête pour courser à la F1. Vêtue de cuir de la tête aux pieds, elle a adopté la tendance du manteau de moto.

4. Megan Cyr et Ismaël Dumerlus

NAOMI AUGER

L'ex-candidate d'Occupation Double Martinique et l'ancien participant de la première saison de l'île de l'amour nous ont donné le sourire dans leurs ensembles coordonnés!

5. Noemy Petit

NAOMI AUGER

S'il ne fallait qu'une seule personne pour «rocker» la jupe longue, ce serait bel et bien Noemy! Elle a donné une touche bohème à l'ensemble en ajoutant une large ceinture.

6. Maude Lavoie

NAOMI AUGER

La maman de Jackson est sortie faire la fête! Avec son sourire contagieux, Maude nous hypnotisait dans ce haut à lacets, qui laissait entrevoir son buste.

7. Eliane Lagrange

NAOMI AUGER

Eliane avait l'air d'un ange descendu du ciel dans cet ensemble blanc cassé. Le soutien-gorge orné de strass lui conférait un look de star.

8. Rym Nebbak et Kayshia Cassendo

NAOMI AUGER

Combinaison moulante et robe à imprimé nu (sans dévoiler une once de peau): les deux jeunes femmes ont adopté des tendances phares du moment!

9. Gabrielle Marion

NAOMI AUGER

L'influenceuse a misé sur le confort avant tout, arborant un biker short et un grand chandail à l'effigie de Whitney Huston.

10. Kevin Lapierre

NAOMI AUGER

Kevin sait se faire remarquer! Impossible de passer inaperçu dans un pantalon en damier, l'ex-candidat de télé-réalité a choisi un chandail en l'honneur d'une des têtes d'affiche, Lil Wayne.

11. Julie Munger et son amie Alexandra

NAOMI AUGER

Très pratique pour ses poches, le pantalon cargo a été le choix judicieux de Julie! Tout en beige, celle-ci a laissé la place aux coloris à son amie qui l'accompagnait!

12. Brendan Mikan

NAOMI AUGER

Le roi des potins et anecdotes croustillantes s'est présenté à l'événement dans un look classy. Vêtu de noir et blanc, Brendan a ajouté une veste sans manches, lui procurant un vrai look de festivalier.

13. Ally Imbeault

NAOMI AUGER

Ally a opté pour une classique robe noire, mais elle a ajouté sa petite touche personnelle: une veste oversized. L'accent était sur sa nouvelle longue chevelure (qu'on adore)!

14. Vincent Beauregard

NAOMI AUGER

Le gagnant d'Occupation Double Chez Nous obtient le trophée de la personne la plus cool. Bucket hat, chaînes en or et lunettes stylées, Vincent a toujours l'air de s'amuser!

15. Sabrina Bouchard

NAOMI AUGER

Couvrant le festival avec Vincent, Sabrina a choisi des shorts qui donnent l'allure d'une jupe. Ce style est hyper pratique et mignon!

16. Gael Comtois

NAOMI AUGER

Le look métallique n'a plus de secret pour Gael, qui l'adopte en shorts cargo et veste sans manches!

17. Isabelle Labrecque

NAOMI AUGER

L'ex-participante de la première saison de l'île de l'amour s'est amusée dans un ensemble tout blanc, en denim. On y voit même l'habituel bouton du jean, au niveau de sa poitrine. On adore!

18. Aly Brassard, Shahin Ouest et Michel Pierre

NAOMI AUGER

Les créateurs de contenu sur YouTube ont osé des looks colorés et audacieux qui leur collent à la peau!

19. Alex L'Abbée et Greg Basquiat

NAOMI AUGER

Les amis de longue date étaient le yin et le yang: ensemble foncé et ensemble pâle, le match parfait quoi!

20. Marie Gagné et Emy Lalune

NAOMI AUGER

Toujours stylées, les deux amies ont opté pour des looks originaux. Veste sans manches, boxer apparent: aucune tendance ne leur échappe!

21. Robin Messier et Stevens Dorcelus

NAOMI AUGER

La bromance était au rendez-vous: Robin et Stevens se taquinaient à tous moments de la soirée!

22. Stevens Dorcelus, Sarah-Donia Cherif, Amelie Henry et Audrey Dickey

NAOMI AUGER

Les anciens participant.es de télé-réalité se sont retrouvés, et le mot d'ordre (sans le savoir) était: beige et blanc. Ils ont eu l'air de s'être appelés!