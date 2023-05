Jessie J accouche et c'est un petit garçon

Jessie J est nouvellement maman.

La chanteuse de «Domino» a publié une «story» sur son compte Instagram vendredi pour annoncer qu'elle avait accouché d’un petit garçon la semaine dernière.

Capture d'écran Instagram Jessie J

«Il y a une semaine, toute ma vie a changé», a-t-elle dit. «Mon fils est entré dans ce monde et mon cœur a doublé de volume. Le sentiment est indescriptible. Il est magique. Il est la réalisation de tous mes rêves. Il est tout mon monde. J'absorbe chaque seconde et je n'arrive toujours pas à croire qu'il est réel, à moi et ici. Pour tous ceux d'entre vous qui ont suivi mon aventure jusqu'à ce moment, merci pour votre amour et votre soutien continu.»

Jessie n'a pas partagé d'autres détails, tels que le nom ou la date de naissance de son bébé.

Cependant, elle a expliqué qu'elle prendrait une pause des médias sociaux.

«Je serai de retour sur Instagram quand je serai prête», a ajouté la musicienne de 35 ans.

Jessie a confirmé sa grossesse en janvier, un peu plus d'un an après avoir subi une fausse couche dévastatrice en novembre 2021.