La vague de froid difficile pour les agriculteurs et les vignerons

Les temps froids des derniers jours ont été difficiles pour les agriculteurs et les vignerons. Avec des températures sous zéro, les sols ont gelé et plusieurs récoltes ont été ravagées.

Pour le copropriétaire de la Ferme au Pré Bleu, Olivier Simard, mieux valait prévenir que guérir. «Dès qu’on a su qu’il allait faire plus froid, on a démarré notre système d’irrigation pour asperger nos plans. Ça fait qu’on a évité le pire, on regarde ça pis on garde le sourire», explique-t-il.

Pour les vignobles, c’est autre chose. Le froid a ruiné de nombreuses vignes. Jusqu’à 80% des parcelles de terrain ne pourront pas être utilisé, vu leur état catastrophique. « Le réveil a été brutal ce matin », affirme le copropriétaire du vignoble l’orpailleur, Charles Henri de Coussergues.

Tous les deux cultivateurs ont passé des nuits entières à s’assurer du bon fonctionnement de leur système. Pour M. Simard, le réveille-matin sonnait aux trente minutes, alors qu’il dormait dans sa voiture, pour aller vérifier les tuyaux qui aspergeaient les plants de fraise. Pour M. de Coussergues, sa surveillance était à chaque vingt minutes, accompagnée de ses employés, pour alimenter les feux qui chauffaient les vignes, et les éoliennes qui faisaient circuler l’air chaud vers les plantations.

«Il va très clairement falloir s’adapter pour les années à venir parce que si ça continue comme ça, on n’y arrivera pas», dit le vigneron. Il reste optimiste même si les conditions comme celle des derniers jours l’inquiètent de plus en plus.