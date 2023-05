Les dirigeants du G7 en ont plein leur assiette

Les dirigeants mondiaux présents au sommet du G7 à Hiroshima ont eu droit à une expérience culinaire des délices gastronomiques locaux avec une multitude de menus mettant en vedette le meilleur de la gastronomie japonaise, selon ce qu’a appris CNN.

Parmi certains des ingrédients les plus luxueux que la cohorte a dégustés jusqu'à présent, il y avait des huîtres japonaises fraîches, du bœuf hiba et des oursins. Certaines des exportations les plus prisées du pays préparé dans le style d'un repas kaiseki, un repas méticuleusement préparé, délicieusement servi et, généralement, très dispendieux.

Les dirigeants mondiaux des pays du G7, le Japon, l'Allemagne, la France, le Canada, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont convergé dans la ville méridionale d'Hiroshima et devraient travailler sur une réponse unifiée à une agression de plus en plus affirmée de la Chine et de la Russie contre l'Ukraine.

Ce qu'il y a dans leur assiette, autre que de la diplomatie, a suscité la curiosité alors que les hôtes du sommet saisissent l'occasion de présenter les prouesses culinaires du Japon, la patrie des sushis et des ramens et de l'omakaze.

Vendredi, les dirigeants mondiaux ont eu droit à un dîner de travail kaiseki dans l'un des ryokans les plus exclusifs de la région, un hôtel japonais traditionnel sur l'île de Miyajima.

Selon CNN, les invités ont été servis par Mamoru Sakamoto, chef cuisinier de Miyajima no Yado Iwaso, qui est un maître de la cuisine japonaise traditionnelle. Le chef a préparé le dîner avec des aliments provenant de toute la préfecture d'Hiroshima et de la mer intérieure de Seto.

Le repas a commencé par des huîtres cuites à la vapeur de saké, servies avec du caviar, accompagné de crevettes tigrées japonaises marinées, une sauce dérivée d'entrailles de bonite fermentées dans du saké, du miel et du vin de riz mirin.

Les chefs ont également servi de la dorade aux champignons japonais matsutake, du poisson-pierre mijoté et de la cigale de mer.

Vient ensuite le célèbre bœuf marbré d'Hiroshima, mieux connu sous le nom de bœuf hiba, servi aux côtés d'oursins rouges et d'aubergines, complété par une sélection de saké pétillant et de vin rouge.

Le premier ministre japonais Fumio Kishida organisera le déjeuner de travail samedi à l'hôtel Grand Prince d'Hiroshima, où les dirigeants mondiaux pourront goûter à un saumon mariné et un sashimi de pétoncles en entrée.

Pour le plat principal, ils dégusteront du poulet et des moules locales, selon le menu vu par CNN.