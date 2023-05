Les minimaisons, une solution pour régler la crise du logement?

Les minimaisons seraient-elles une solution pour régler la crise du logement? Voyez l’avis de la journaliste Caroline Lepage.

• À lire aussi: Avec sa minimaison, elle file le parfait bonheur et a devancé la date de sa retraite

«La propriété devient plus accessible justement à cause du coût. (...) Avec les minimaisons, c’est comme de l’espoir. C’est plus petit, donc ça laisse plus de temps puisque c’est moins exigeant au niveau de l’entretien, donc ça devient plus intéressant. Il y a des petits quartiers au Québec qui voient le jour», constate Caroline Lepage, journaliste.

Plusieurs modèles existent pour différents types de clientèle.

«Les tipis, c’est plus marginal. Je dirais que les maisons sur roue suscitent quand même beaucoup d’intérêt, car elles sont plus mobiles, mais les municipalités sont plus frileuses. Sinon, les maisons sur pieux, elles sont préfabriquées et plus petites. C’est une avenue intéressant pour les femmes vivant seules», estime-t-elle.

Actuellement, les municipalités québécoises sont plutôt réticentes quant aux minimaisons.

«Le grand défi est d’avoir un terrain. D’abord, les terrains sont rares et les prix ont explosé. Et puis même si on a un terrain, il faut que la municipalité donne le permis nécessaire. Et souvent, il y a des dimensions minimales qui permettent la construction d’une maison. L’autre défi est au niveau des fondations. Si la municipalité aménage un quartier exprès pour ce type d’habitation, ça peut être un risque que ce quartier devienne désert. Mais ça fait du chemin malgré la réticence des municipalités en raison de la crise du logement. Les gens veulent devenir propriétaires», détaille-t-elle.

La valeur de ces maisons demeurera-t-elle?

«C’est nouveau, donc si on est capable de prouver que la valeur de ces maisons vont garder de la valeur avec le temps, les institutions financières seront plus audacieuses et émettre plus de prêts hypothécaires», croit Mme Lepage.

Si vous optez pour l’autoconstruction, qui est la solution la plus rentable, cela pourrait vous coûter en dessous de 100 000 dollars. Le prix peut toutefois grimper jusqu’à 200 000 dollars, dépendamment de l’équipement.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.