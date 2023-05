«On se mouche et ça sort noir»; d'inquiétants problèmes respiratoires causés par les feux de forêt en Alberta

Avec quelque 87 feux de forêt toujours actifs en Alberta, la situation est loin d’être maîtrisée et la qualité de vie ainsi que la santé des citoyens en paient le prix.

En entrevue à LCN, Cynthia Lagacé, une francophone qui vit en Alberta, a raconté l’importante quantité de fumée présente dans l’air.

«Tantôt, j’étais sur l’autoroute et c’est vraiment difficile à voir», mentionne-t-elle.

Ce n’est toutefois pas que la visibilité qui est difficile; l’air est difficilement respirable, affirme Mme Lagacé, précisant que de nombreuses personnes portent le masque pour éviter de respirer trop de fumée et de cendres.

«On ne peut pas aller dehors trop longtemps. On ne peut pas aller plus que 20 ou 30 minutes dehors sans qu’on ait les yeux qui commencent à brûler», indique-t-elle.

De nombreuses personnes, dont elle, éprouvent des problèmes respiratoires inquiétants.

«Hier, j’étais dehors et j’ai été obligée de rentrer, je ne pouvais plus respirer», raconte Cynthia Lagacé. «On se mouche et ça sort noir.»

Cette situation est particulièrement préoccupante pour les aînés et les personnes malades, mais elle touche tout le monde, soutient la citoyenne albertaine.

«En ce moment, n’importe qui qui n’aurait même pas de problèmes respiratoires peut avoir des problèmes respiratoires», clame Mme Lagacé.

«J’ai des amis qui sont asthmatiques qui ne peuvent pas sortir», ajoute-t-elle.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.