Un bâtiment résidentiel est la proie des flammes à Sainte-Thérèse

Un incendie majeur a éclaté dans un immeuble résidentiel de 12 logements, samedi, vers 11 h 30, sur la rue Saint-Jacques Ouest, à Sainte-Thérèse.

Thierry Laforce / Agence QMI

Après avoir reçu de nombreux appels de citoyens inquiets, le Service de sécurité incendie de Sainte-Thérèse a rapidement déclenché une alarme générale qui a mobilisé une soixantaine de pompiers.

Incendie en cours à Sainte-Thérèse. Le service de protection incendie a déclenché la 5e alarme et a demandé des renforts des villes avoisinantes. De nombreux pompiers sur place sur la rue Saint-Jacques Ouest. ⁦@tvanouvelles⁩ pic.twitter.com/HBM9CVStFb — Kevin Crane-Desmarais (@KCrane23) May 20, 2023

Des sapeurs provenant des casernes de Boisbriand, Blainville, Mirabel, Saint-Eustache, Terrebonne et Deux-Montagnes ont d’ailleurs été appelés en renfort à l’effectif du Service de sécurité incendie de Sainte-Thérèse.

«Pour l’instant, on ignore la cause de l’incendie, a dit le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Sainte-Thérèse Mathieu Lacombe. Nos enquêteurs sont en direction.»

Mathieu Lacombe a toutefois indiqué que le feu aurait pris naissance au troisième étage avant de se propager rapidement. Une vidéo montrant des flammes provenant d’un balcon au troisième étage de l’immeuble résidentiel a été publiée sur la page Facebook Caserne Sainte-Thérèse.

Thierry Laforce / Agence QMI

Les flammes et la fumée étaient visibles pour les conducteurs qui circulaient sur l’autoroute 640.

«C’est un bâtiment difficile d’accès, en raison de sa configuration, et cela complique le travail des pompiers, a précisé Mathieu Lacombe. [...] Il y a eu une évacuation. On n’a pas de rapport à l’effet qu’il y a des blessés ou des personnes manquantes, mais on n’a pas de confirmation contraire non plus.»

Près d’une heure après le début de l’intervention, les pompiers n’avaient toujours pas maîtrisé l’incendie.