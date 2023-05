Un conducteur enchaîne les mauvaises décisions avant d’être arrêté

Un conducteur dans la vingtaine a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, samedi matin, à Roberval, après avoir fui les lieux de l’accident, alors que son véhicule venait de s’enflammer.

«Une voiture s’est retrouvée sur le capot après avoir heurté un poteau d’Hydro-Québec sur le boulevard Marcotte, à Roberval, vers 5h 40, a indiqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Éric Cadotte. La voiture a pris feu et les deux occupants ont pris la poudre d’escampette.»

La passagère a toutefois été retrouvée près des lieux de l’incident, avant d’être prise en charge par les paramédics. De son côté, le conducteur, un homme de Saint-Félicien connu des policiers, a été localisé chez lui.

«L’homme a été placé en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, délit de fuite causant des lésions corporelles et possession de stupéfiants, a dit Éric Cadotte. Il y a une faible quantité de drogue qui a été retrouvée sur lui. Il a été conduit dans un centre hospitalier pour y fournir un échantillon sanguin qui sera analysé. [...] On pense qu’il s’est endormi au volant et il montrait des signes d’intoxication.»