Un conducteur se trompe de pédale et fait deux blessés en Montérégie

Un octogénaire qui conduisait son véhicule a fait deux blessés après avoir pesé sur la mauvaise pédale, samedi vers 13 h, à Saint-Barnabé-Sud, en Montérégie.

L’embardée est survenue sur un terrain privé dans le rang Saint-Amable.

«Selon les premières informations, le conducteur se trouvait sur le terrain privé lorsqu’il n’aurait pas appuyé sur la bonne pédale et qu’il aurait percuté deux personnes, a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Catherine Bernard. Une femme s’est retrouvée coincée sous le véhicule et un homme aurait été projeté au sol. Ils ont subi des blessures importantes et ils ont été transportés au centre hospitalier. On ne craint pas pour leur vie.»

Le conducteur n’a pas subi de blessure. Un reconstitutionniste de la SQ se déplacera sur les lieux pour tenter de déterminer les causes et les circonstances de l’accident.