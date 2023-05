Viser l'avancement des femmes dans le sport

Pour viser l’avancement des filles et des femmes dans les secteurs du sport, du plein air et de l’activité physique, le gouvernement du Québec a réuni plusieurs expertises et organismes dont «La Lancée».

Selon un récent sondage Léger, 53% des femmes qui y répondaient, âgées de 17 à 25 ans, considèrent faire moins d’activité physique présentement qu’à l’adolescence.

«J’étais surprise de voir l’ampleur de la baisse de l’activité physique, mais à certains égards on le sait déjà que les filles bougent moins que les garçons», dit Tatiana Polevoy, rédactrice en chef pour La Lancée. «C’est ce cycle qu’on essaye de casser tranquillement.»

D’ailleurs, pour encourager les filles et les jeunes femmes à bouger, l’organisme La Lancée promeut l’importance d’une vie active en organisant des évènements sportifs no chronométré.

«Il y a une forte corrélation entre le fait d’être active et le fait d’occuper une fonction de leader dans le sport, le plein air et l’activité physique», soutient Mme Polevoy. «On doit s’ouvrir les yeux sur cette situation et on parle de modèles inspirants, on propage leurs histoires, car il y en a des filles qui font leur place dans le monde du sport.»

