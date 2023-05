À quand remonte votre dernier rendez-vous chez le dentiste?

Environ 57% de la population a consulté un dentiste dans la dernière année et 10% admettent y être allés il y a 5 ans ou plus.

«C’est choquant, mais ce n’est pas surprenant», Dre Liliane Malczewski, présidente de l’Ordre des dentistes du Québec. «On sait depuis longtemps qu’il y a des barrières à l’accès dans les soins dentaires dans la population québécoise, ce qui fait en sorte qu’une bonne proportion des gens n’ont pas accès à un dentiste.»

L’importance d’un examen buccodentaire

Il existe un lien très intime entre la santé buccodentaire et la santé globale d’un individu.

«C’est important de consulter son dentiste sur une base régulière pour s’assurer que notre santé buccodentaire est saine et que les bactéries dans notre bouche sont bien contrôlées», explique la docteure. «On sait que ça peut avoir un impact sur la santé globale.»

Lors de cet examen, concrètement, les dentistes regardent l’état des gencives et des dents, mais aussi des signes de cancer buccaux.

Andriy Bezuglov - stock.adobe.com

«C’est vraiment un examen holistique des tissus dentaires et des tissus mous», explique la présidente de l’Ordre des dentistes du Québec. «On regarde tout pour s’assurer qu’il n’y a pas de maladies.»

La Dre note que l’incidence de cancer oral est à la hausse, d’où l’importance d’aller consulter un dentiste au moins deux fois par année.

Investissement majeur

Le gouvernement fédéral prévoit injecter 13 milliards de dollars en soins buccodentaires. Le programme fédéral pourrait aider environ 9 millions de Canadiens une fois qu’il sera bel et bien mis en place, estime le gouvernement fédéral.

Le budget Freeland prévoit des montants pour continuer la mise en œuvre du programme de soins dentaires à toutes les personnes dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $ par année et qui ne sont pas couverts par un régime d’assurance publique ou privée.

«C’est facile quand on est jeunes et en bonne santé d’aller consulter un dentiste, mais quand nous avons des problèmes de mobilité, c’est plus difficile», explique Mme Malczewski. «J’espère que le gouvernement va s’attarder à améliorer l’accès aux soins pour cette population.»