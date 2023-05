Collecte de «Serpuariens» aux Galeries d'Anjou

C’est enfin le temps de vous en débarrasser des produits électroniques désuets qui vous encombrent, car c’est aujourd’hui la grande collecte des «Serpuariens» dans le stationnement des Galeries d’Anjou.

Ceux et celles qui accumulent et enfouissent ces objets technologiques dans le fond d’une armoire à la maison peuvent se rendre en voiture au poteau 22 des Galeries d’Anjou et les remettre à l’équipe de l’association pour le recyclage des produits électroniques du Québec.

Vous n’avez qu’à ouvrir vos portes ou votre coffre arrière et l’équipe s’occupe du reste!

«Ça a des impacts positifs pour l’environnement», explique Martin Carli, vulgarisateur scientifique et porte-parole de l’ARPE-Québec. «On récupère les matières à l’intérieur des appareils, des matières qui sont encore tout à fait utiles, qui n’ont pas perdu leurs propriétés. Deuxièmement, ces appareils contiennent aussi des substances potentiellement toxiques pour l’environnement donc en récupérant les appareils on s’en occupe comme il faut.»

Depuis le début de la récolte, l’équipe de l’association pour le recyclage des produits électroniques du Québec a récolté jusqu’à maintenant l’équivalent de 37 palettes d’objets technologiques désuets.

«On a plein de trucs électroniques qu’on n’utilise plus donc on s’est dit pourquoi ne pas les amener plutôt que de les garder à la maison», explique une dame qui a participé à la collecte de «Serpuariens».