Collision frontale en Mauricie: deux personnes entre la vie et la mort

Une conductrice quinquagénaire et son passager âgé de la trentaine sont entre la vie et la mort, après une collision frontale survenue vers 14 h, dimanche, à La Bostonnais, en Mauricie.

L’accident s’est produit sur la route 155, près du kilomètre 127. Selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ), la conductrice d’un petit véhicule qui circulait en direction sud aurait dévié de sa voie pour une raison inconnue, avant de percuter une septuagénaire en direction nord.

«La conductrice percutée était seule et elle a subi des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie, a indiqué la porte-parole de la SQ, Catherine Bernard. Quant à la conductrice qui a dévié se voie et de son passager, ils ont été transportés au centre hospitalier et on craint pour leur vie.»

Un enquêteur de la SQ spécialisé en enquêtes collision se rendra sur les lieux de l’accident pour tenter de déterminer les causes de l’accident.