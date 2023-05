Des graffitis qui coûtent une fortune à la Ville de Montréal

Dans le cadre de sa grande campagne de nettoyage cette fin de semaine, la Ville de Montréal s’est lancée dans une opération très onéreuse : effacer le plus de graffitis possible.

Ces dessins jugés indésirables par la municipalité sont de plus en plus présents un peu partout dans la métropole.

Dans l’arrondissement de Ville-Marie seulement, ce sont 500 000 dollars qui sont investis chaque année pour effacer les graffitis.

«Ici on prend un jet à pression, donc on utilise de l'eau. Mais une autre technique [...] c'est d'utiliser de la peinture. Nos entrepreneurs se promènent donc avec tout l'équipement qu'il faut et une palette de couleurs», a expliqué à TVA Nouvelles le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

Mais malgré ces efforts, leur nombre de graffitis continue d'augmenter.

«C'est préoccupant parce que la sécurité et la propreté d'une ville, ce sont des facteurs qui sont hyper importants dans le choix d'une destination touristique. Et là, on sait que les graffitis, bien, ça donne une impression de malpropreté sur laquelle on doit agir et vite», affirme la porte-parole de Tourisme Montréal, Aurélie De Blois.

