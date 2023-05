Grossesse ectopique: ignorée à l’hôpital, elle a frôlé la mort

Une jeune femme des Laurentides a frôlé la mort lorsqu’elle a dû subir les complications d’une grossesse ectopique non traitée. Elle a survécu à son calvaire et a décidé de témoigner de «l’expérience la plus traumatisante» de sa vie.

En avril 2022, Alanie Pagé Maya s’est rendue aux urgences de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme avec d’importantes douleurs au bas du ventre. Elle l’ignorait, mais l’une de ses trompes de Fallope venait de se rompre en raison d’un embryon qui se développait à l’extérieur de son utérus.

«J’avais des amies à la maison le vendredi soir et j’ai commencé à avoir des bouffées de chaleur. Je suis montée pour me changer et quelques minutes plus tard, j’étais étendue sur le plancher de ma salle de bain avec des douleurs atroces au ventre. Mon copain m’a trouvée par terre et on a décidé d’aller à l’urgence», se souvient-elle.

Une fois dans la salle de triage, ses crampes abdominales se faisaient de plus en plus vives et fréquentes. Son conjoint est allé plaider sa cause à plus d’une reprise auprès des infirmières en poste, sans succès.

«J’avais tellement mal que j’en perdais connaissance à répétition. Un moment donné, j’ai dû aller vomir tellement j’étais en souffrances, raconte la jeune femme de 25 ans. L’infirmière qui m’a vu aller à la salle de bain a dit à mon chum “cherchez plus, elle est malade, elle a la gastro”. Et on nous a renvoyé chez nous pour éviter que je contamine tout le monde.»

Paralysée par la douleur

Les symptômes d’Alanie Pagé Maya n’ont fait qu’empirer au fil des jours. Incapable de se lever, ni même de manger, elle a passé près d’une semaine étendue sur un matelas sur le plancher de sa salle de bain.

«Je faisais confiance aux professionnels. Je me disais que c’était la plus grosse gastro que j’avais jamais eue, mais là, ça n’avait plus d’allure. Il y avait du sang dans mon urine, alors mon conjoint m’a pris un rendez-vous chez le médecin pour voir si je faisais une infection urinaire. On a été foudroyés en apprenant ce que c’était vraiment.»

Opération d’urgence

Contrairement au personnel de l’hôpital, le médecin qui l’a traitée lui a immédiatement fait passer un test de grossesse, qui s’est avéré positif. Il lui a également diagnostiqué une importante hémorragie. Quelques heures plus tard, la jeune femme de Prévost se faisait retirer d’urgence sa trompe de Fallope endommagée, alors qu’elle allait bientôt mourir au bout de son sang.

«Si j’avais été crue par l’hôpital quand j’y suis allée la première fois, je n’aurais pas minimisé ma douleur en me disant que c’était une simple gastro et que je devais passer à travers, fait-elle valoir. J’ai passé proche de mourir et je n’aurais pas eu à subir tout ça si j’avais reçu les soins nécessaires au départ.»

Invités à réagir, l’Hôpital régional de Saint-Jérôme et le CISSS des Laurentides soutiennent qu’à la lumière des allégations, « des vérifications seront faites en lien avec les événements ».

Laissées à elles-mêmes

Après avoir mis plus d’un an pour se remettre psychologiquement de ces péripéties, Alanie Pagé Maya déplore un flagrant manque de suivi sur le plan psychologique.

«C’est un gros traumatisme que j’ai vécu. Je ne souhaite ça à personne. Je me sens prête à en parler maintenant, mais ça m’a pris énormément de temps pour passer par-dessus.»

D’après la gynécologue du Centre médical Santé Femme et chercheuse en santé des femmes, Céline Bouchard, les grossesses ectopiques sont à prendre très au sérieux tant sur le plan physique que sur le plan psychologique.

«Contrairement à l’utérus, la trompe de Fallope ne s’étire pas. C’est comme si l’ovule fécondé se développait dans l’équivalent d’un petit doigt, ça présente de grands risques. [...] Mentalement, c’est difficile aussi, c’est comme une fausse couche quand on perd un enfant qui était désiré.»

Angoisse et culpabilité

Salomée (nom fictif) a, elle aussi, subi le traitement d’une grossesse ectopique dans les derniers mois. Après s’être fait retirer son embryon et l’une de ses trompes de Fallope, elle a été laissée à elle-même pendant plusieurs semaines, véritablement rongée par son angoisse.

«Personne ne m’a offert de soutien psychologique. J’ai été traité comme si j’avais un problème physique, comme si c’était un bras cassé. Jamais je n’ai entendu les mots “deuil” ou “perte” après tout ce que j’ai traversé. Même s’il n’avait pas de chance de survie, c’est un enfant que j’ai perdu», souligne la jeune femme qui veut conserver son anonymat.

Manque de ressources

Céline Bouchard soutient qu’il n’existe pas de ressources psychosociales pour les femmes qui doivent composer avec une grossesse extra-utérine.

«On offre de l’aide pour les femmes qui font une fausse couche ou qui se font avorter, mais il n’y a rien, à ma connaissance, pour celles qui vivent une grossesse ectopique. Les gynécologues et les obstétriciens ne sont pas équipés pour gérer ça et les hôpitaux manquent énormément de ressources en soutien psychologique. C’est un aspect déficient du milieu de la santé et les psychologues devraient être mieux intégrés à l’offre de services.»