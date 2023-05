Ludacris travaille sur de nouvelles chansons

Ludacris se prépare à sortir de nouvelles chansons.

Lors d'une récente apparition dans le Tamron Hall Show, la vedette de Southern Hospitality a révélé qu'il espérait dévoiler son neuvième album studio l'année prochaine. « Nous allons sans aucun doute sortir de la musique avant la fin de cette année, a-t-il déclaré. Je dirais un album, probablement l'année prochaine. »

Photo Agence QMI, René Leclerc

Ludacris, de son vrai nom Christopher Bridges, a également expliqué avec humour que la raison de son absence de la scène musicale est qu'il a été très occupé à tourner des films pour la franchise Fast & Furious, dans laquelle il joue Tej Parker. « Ils continuent de tourner de nouveaux films. Qu'est-ce que je suis supposé faire?, a-t-il lancé, avant d'affirmer qu'il aura toujours « faim » de retourner en studio d'enregistrement.

« Quand j'étais jeune, j'ai l'impression que certains de mes rappeurs préférés, une fois qu'ils arrivaient à un certain point, c'était presque comme si vous vouliez qu'ils aient encore un peu faim et vous aviez l'impression qu'ils n'avaient plus forcément faim comme avant. Je n'ai jamais voulu être comme ça. Il est donc extrêmement important pour moi de prouver aux gens que même si je fais toutes ces autres choses, ne vous y trompez pas, je suis toujours là et j'ai toujours aussi faim. »

Ludacris a sorti son huitième album studio, Ludaversal, en mars 2015.

Son nouveau film, Fast & Furious X, est sorti dans les cinémas ce mercredi.