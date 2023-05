«On est surchargé au niveau mental»: des ambulanciers paramédicaux se mobilisent pour venir en aide à leurs collègues

Les premiers répondants doivent parfois intervenir lors de situations provoquant toutes sortes d'émotions. Des ambulanciers paramédicaux de Québec se sont mobilisés dimanche pour venir en aide à leurs collègues marqués par leur travail.

Une quinzaine de bénévoles ont organisé un lavothon dans le but d’amasser des fonds pour une maison de thérapie, La Vigile, destinée aux intervenants d’urgence vivant avec une dépression ou autre trouble causé par leur travail.

«Le métier de paramédic est mal connu et mal reconnu. On a une charge de travail très importante. Ça nous joue dans la tête, on a des appels qui ne sont pas faciles. La moitié des paramédics au Québec, on est en grève. (...) Ça fait que, on est surchargé au niveau mental. Il y a malheureusement des paramédics qui vont tomber dans des problèmes de consommation», raconte Jonathan Lemieux-Langlois, ambulancier paramédical accumulant près de 20 ans d’expérience dans son métier.

TVA Nouvelles

«Les paramédics sont confrontés à différents contextes difficiles dans leur métier. Ils peuvent nécessairement avoir des stress post-traumatiques. La Vigile permet de rencontrer des intervenants spécialisés en intervenants d’urgence», souligne Francis Brisebois, porte-parole pour Dessercom.