Présidentielles américaines 2024: Ron DeSantis comme un «Trump sans le drama»

Le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, devrait annoncer sa candidature pour les présidentielles américaines 2024 cette semaine. Voyez l'analyse de Guillaume Lavoie.

«Je ne sais pas si c’est le candidat le plus crédible, mais c’est certainement lui qui aurait les meilleures chances comparées aux autres», estime Guillaume Lavoie, membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand.

Selon des sondages d’intentions de vote mentionnés par l’expert, Trump est entre 40 et 50%, et DeSantis arrive entre 18 et 22%.

«Il est relativement jeune comparé aux autres adversaires. Il a 44 ans, il est diplômé de Yale et de Harvard. Il est entré dans l’armée. Après, il a marié une animatrice de nouvelles très connue en Floride. Il est devenu congressman et dès lors, il a fondé le caucus de la liberté, une aile bien à droite républicaine. Dans une course improbable, il a gagné la nomination républicaine avec l’appui clé de Trump pour être candidat comme gouverneur. Il a gagné par un cheveu. Ensuite, il a été réélu avec une marge exceptionnelle, alors que les républicains perdaient un peu partout. C’est véritablement une vedette montante. Depuis qu’il est au pouvoir, on pourrait qualifier sa gouvernance par Trump sans le drame ou le drama avec des lignes très dures», décrit le spécialiste en politique américaine.

Comment le camp Trump réagirait-il quant à l’annonce de la candidature de DeSantis?

«Trump est très fâché, car il prend le crédit de l’élection de DeSantis au poste de gouverneur. (...) Avant, celui-ci était un des meilleurs amis de Trump dans sa campagne. (...) Pour le camp Trump, il y a presque un côté de trahison. (...) J’imagine que les attaques seront très dures», prédit M. Lavoie.

