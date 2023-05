Un comptable devient agent de sécurité pour assister au concert de Taylor Swift

Taylor Swift compte des millions de fans à travers la planète, mais son plus grand admirateur est possiblement un comptable du Tennessee qui s’est fait embauché en tant que gardien de sécurité pour pouvoir assister au spectacle de sa chanteuse préférée.

Comme de nombreuses personnes, Davis Perrigo n’a pas réussi à obtenir de billets pour le spectacle de Taylor Swift, dont la tournée The Eras Tour était de passage à Nashville au début du mois de mai.

Le comptable de profession ne s’est toutefois pas découragé et a réussi à se faire engager en tant qu’agent de sécurité au Nissan Stadium de Nashville, un mois avant le spectacle de Taylor Swift.

Son plan a fonctionné, puisqu’il s’est retrouvé devant la scène lorsque son idole est venue interpréter ses plus grands succès.

Malheureusement, Davis Perrigo n’avait pas le droit d’utiliser son téléphone pour immortaliser l’événement, puisqu’il travaillait, mais a tout de même profité de sa soirée... peut-être même un peu trop!

En effet, le comptable devenu agent de sécurité a été filmé par plusieurs spectateurs alors qu’il chantait avec beaucoup d’entrain les chansons de Taylor Swift durant le spectacle.

M. Perrigo a même avoué s’être fait réprimander par l’équipe de sécurité de la chanteuse qui lui a demandé de «se calmer un peu.»

En plus de réaliser son rêve, le fan de Taylor Swift est devenu viral sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle on voit l’agent de sécurité chanter devant la scène a même été vue par plus de 6 millions de personnes sur TikTok.

«Au final, ça a été une bénédiction que je n'obtienne pas de billets», a déclaré Davis Perrigo.