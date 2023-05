Une association américaine vous demande de ne pas aller en Floride à cause de Ron DeSantis

Une association américaine déconseille aux voyageurs d’aller en Floride afin de protester contre les politiques du gouverneur Ron DeSantis.

La National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) estime que les stratégies politiques de M. DeSantis sont «hostiles pour les Afro-Américains».

«Le gouverneur et l'État de Floride ont montré que les Afro-Américains ne sont pas les bienvenus dans l'État de Floride», a déclaré le groupe dans un communiqué émis samedi.

La déclaration citait plusieurs des politiques controversées du gouverneur âgé de 44 ans, y compris une loi qu'il a approuvée lundi dernier interdisant aux collèges de dépenser des fonds publics pour les efforts de diversité, d'équité et d'inclusion.

Le gouverneur de Floride a également signé la loi «Stop WOKE», limitant la façon dont les écoles peuvent discuter de la race pendant la formation ou l'instruction requise, et a bloqué un cours d'études afro-américaines de niveau avancé dans les écoles publiques de l'État parce qu'il a déclaré qu'il manquait de «valeur éducative».

Le conservateur devrait entrer dans la course présidentielle de 2024 cette semaine, selon CNN. Il devrait alors se mesurer à Donald Trump lors des primaires afin d’être à la tête du Parti républicain.