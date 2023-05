5 nouveaux CHSLD privés conventionnés: Québec est loin de son objectif

La qualité des services pour les personnes âgées en hébergement peut varier d’un établissement à l’autre. Québec s’était engagé à modifier le statut de plusieurs d’entre eux pour remédier au problème. C’est pour cette raison que cinq CHSLD seront convertis dans un premier temps.

La ministre des Aînés, Sonia Bélanger, procédera à une annonce dimanche 14h.

Les CHSLD non conventionnés privés Soulanges (Montérégie-Ouest), Manoir Harwood (Montérégie-Ouest), de la Rive (Laval), Manoir de l’Ouest de l’île (Ouest-de-l’Île-de-Montréal) et Wales (Estrie) seront convertis en des CHLSD privés conventionnés, selon nos informations.

TVA Nouvelles

Le but est d’harmoniser les services offerts aux patients.

«Peut-être que les dirigeants du privé s’en lavaient les mains, je ne comprends pas. Il n’y avait pas de structure en place? On arrivait des fois et le personnel jasait entre eux au lieu d’être avec les patients. À l’étage, les gens sont là, sont gentils, même ceux qui ramassent les poubelles vont te demander si on a besoin de quelque chose. Donc oui, je vois la différence. Mais ça reste qu’il y a certaines personnes qui restent avec les doigts dans le nez», pense Brigitte Lavoie, sœur d’une ancienne résidente des Floralies de LaSalle.

TVA Nouvelles

Bien que cinq centres soient convertis, il reste que le gouvernement se trouve loin de son objectif initial de 20 établissements conventionnés. Malgré la conversation, des craintes demeurent.

«Les mêmes administrations vont rester en place. S’il y avait des problèmes avec les administrations antérieures, je ne vois pas comment on va pouvoir le créer. C’est de l’entreprise privée, ces gens vont continuer avec leur propre pratique et les mêmes directions. Dans certains cas, avec du financement insuffisant pour donner tout le niveau de services», estime Pierre Blain, PDG des Usagers de la Santé du Québec.