«Allergique à la course», elle frôle la mort à cause d’un vol retardé

Une Canadienne de 27 ans affirme avoir failli mourir en tentant d’attraper son second vol lors d’une correspondance, le mois dernier, rapporte Newsweek.

Divz Mangat, originaire de la Colombie-Britannique, soutient être «allergique à la course». Or, celle-ci s’est rendue à Punta Cana en compagnie de sa sœur et d’amies, mais leur premier vol a été retardé, ce qui a fait qu’elles ont dû courir pour s’assurer de ne pas rater leur deuxième avion.

Photo tirée de TikTok/dee_m6

Une fois arrivée à la porte d’embarquement, la jeune femme a éprouvé un malaise et avait de la difficulté de respirer. Des boutons ont également commencé à apparaître sur son corps.

La réaction allergique de Divz Mangat a été filmée par sa sœur Dee et partagée sur TikTok. Dans la vidéo qui a été vue par plus de 6,6 millions de personnes, on peut voir la femme de 27 ans en pleine souffrance dans l’avion en train de s’administrer son EpiPen.

Divz Mangat clame que ce n’est pas la première fois qu’elle éprouve ce type de symptômes.

«Depuis quelques mois, ça m’arrive chaque fois que je cours ou que je suis stressée», indique-t-elle. «Je n’étais pas certaine si c’était dû au fait de courir ou au stress, mais ce jour-là, j’ai compris que c’était causé par la course et le stress.»

La jeune Canadienne est toujours en attente pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. Bien qu’elle n’ait reçu aucun diagnostic officiel, Divz Mangat croit être atteinte d’anaphylaxie induite par l’exercice physique.

Ce trouble plutôt rare se caractérise par de nombreux symptômes qui apparaissent après une activité physique, notamment des rougeurs, des boutons, des enflures de la peau, des nausées et des vomissements.

Dans certains cas particulièrement sérieux, certains patients subissent une chute de la pression sanguine et ont de la difficulté à respirer ou avaler.