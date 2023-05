Bryan Kohberger serait entré par effraction dans la maison d'une autre étudiante des mois avant le quadruple meurtre

Bryan Kohberger se serait introduit par effraction dans la maison d'une étudiante, puis a installé des caméras de sécurité pour l'espionner dans les mois qui ont précédé la mort présumée de quatre autres étudiants lors d'une attaque d'horreur à Moscou, dans l'Idaho.

Le doctorant en criminologie de 28 ans s'était lié d'amitié avec la femme après avoir déménagé à Pullman, dans l'État de Washington, pour commencer un programme d'études supérieures en justice pénale à la Washington State University (WSU), selon ce que rapporte The Independant.

Un après-midi, la femme est retournée dans son appartement et a constaté que quelqu'un était entré par effraction et avait déplacé des objets dans la maison.

Comme rien n'avait été volé, la femme a décidé de ne pas appeler la police, mais a plutôt appelé son nouvel ami, M. Kohberger, et lui a demandé de venir.

M. Kohberger aurait proposé d'installer un système de sécurité vidéo à l'intérieur de sa maison et la femme a accepté.

Après l’installation, les enquêteurs pensent que M. Kohberger a utilisé les caméras de sécurité pour espionner la femme, car il connaissait son mot de passe wifi et a pu accéder aux caméras alors qu’il se trouvait à proximité de l'appartement.

L'allégation a été révélée pour la première fois dans un épisode de NBC Dateline intitulé «The Killings on King Road», qui a rapporté que M. Kohberger était considéré comme étant un suspect sérieux dans le cambriolage initial chez l’étudiante.

Des mois plus tard, M. Kohberger a été accusé d'avoir pénétré par effraction dans une maison hors campus à Moscou, dans l'Idaho, et d'avoir poignardé à mort Madison Mogen, Kaylee Goncalves, toutes deux âgées de 21 ans, et Xana Kernodle et Ethan Chapin, toutes deux âgées de 20 ans.