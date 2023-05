Le prince Harry a-t-il pris une chambre d'hôtel pour fuir Meghan Markle?

D'après certains, le prince Harry utiliserait une chambre d'hôtel privée pour «s'évader» de sa vie familiale.

Dans une déclaration à Page Six dimanche, un porte-parole du duc de Sussex a contesté un article publié la veille par The Sun, qui assurait que le fils cadet du roi voulait parfois «échapper» à son épouse Meghan Markle.

AFP

Des sources avaient déclaré au tabloïd que le prince Harry avait une chambre privée dans un hôtel proche de la maison californienne où il vit avec son épouse et leurs deux enfants, pour les moments où il a besoin de s'isoler. Après la publication de l'article, son porte-parole a déclaré à Page Six que ce n’était pas vrai.

L'article original affirmait par ailleurs que Harry utilisait aussi le club privé San Vicente Bungalows de Los Angeles comme «lieu d'évasion». Le club a interdit l'utilisation de caméras à l'intérieur et interdit aux personnes qui y entrent d'approcher les autres invités. Le personnel du club placerait même des autocollants sur les caméras des téléphones des clients à leur arrivée.

Le duc et la duchesse de Sussex ont un garçon et une fille, Archie, quatre ans, et Lilibet, âgée de 23 mois. Le couple a célébré vendredi ses cinq ans de mariage.

La rumeur a été publiée quelques jours après que le couple et la mère de Meghan, Doria Ragland, affirment avoir été impliqués dans une «course poursuite en voiture presque fatale» avec «un groupe de paparazzi très agressifs» à New York, après avoir assisté à un gala.