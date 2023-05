L'Ukraine dit avoir contré une attaque russe inédite visant la ville de Dnipro

L'Ukraine a affirmé lundi avoir contré dans la nuit une attaque russe d'une ampleur inédite visant la ville de Dnipro, dans le centre-est du pays, avec des missiles et des drones explosifs.

Selon les autorités régionales, sept personnes ont été blessées.

Au cours de cette «attaque nocturne», la Russie a lancé «16 missiles de différents types et 20 drones Shahed», a indiqué l'armée ukrainienne dans un communiqué publié sur Facebook.

Au total, quatre «missiles de croisière Kh-101/Kh-555» et l'ensemble des 20 drones «ont été détruits par la défense antiaérienne», a-t-elle affirmé.

L'armée ukrainienne n'a toutefois pas donné de détails sur les conséquences engendrées par les 12 missiles qui sont passés à travers ses défenses.

Plus tôt lundi matin, elle avait dit que les Russes avaient lancé «une attaque massive de missiles et de drones», sans dire où exactement et ajoutant que des «précisions seront publiées après clarification».

Selon un message sur Telegram du maire de Dnipro, Borys Filatov, «il n'y a jamais eu de bombardements (sur la ville) d'une telle ampleur depuis le début de la guerre».

Dnipro, ville de près d'un million d'habitants avant l'invasion russe, se situe à 125 km de la ligne de front actuelle.

«Les habitants de Dnipro n'ont pas dormi et ont prié pour leurs parents et leurs amis», a encore dit M. Filatov.

De son côté, Serguï Lissak, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, où se situe Dnipro, a affirmé que les troupes de Kyïv avaient «abattu» dans la nuit «15 drones et 4 missiles de croisière au-dessus de la région».

«Plusieurs bâtiments d'une unité de secours ont été endommagés», a-t-il dit. Avant de préciser: «Deux incendies se sont déclarés, qui ont déjà été éteints. Plus de 10 camions et voitures ont été détruits (et) 25 voitures et 2 bus ont également été endommagés».

Selon M. Lissak, «sept personnes ont été blessées. Des femmes âgées de 52 et 70 ans sont hospitalisées», a-t-il.

Depuis le début du mois de mai, la Russie a multiplié les bombardements nocturnes, en particulier sur Kyïv.

L'Ukraine assure que sa défense antiaérienne, renforcée par l'aide militaire occidentale, abat l'essentiel des drones et missiles.