Taylor Swift n'a « jamais été aussi heureuse »

Si Taylor Swift n'a pas confirmé la nature de sa relation avec Matty Healy, la chanteuse a fait part de son bonheur.

L'interprète de Shake It Off s’est séparée de son compagnon de longue, l'acteur Joe Alwyn, au début de l'année. Depuis plusieurs semaines, elle est devenue inséparable du chanteur du groupe britannique The 1975.

Lors de son concert du The Eras Tour au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts, samedi (20 mai 23), Taylor Swift a offert à ses fans une mise à jour sur sa vie personnelle qui pourrait bien être liée à Matty Healy. « Je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie, jamais », a-t-elle déclaré à la foule, selon une vidéo partagée sur TikTok. « Et je veux juste vous remercier d'en faire partie », a-t-elle ajouté.

AFP

Peu de temps après, Taylor Swift a déclaré que sa vie avait désormais « un sens », avant de se lancer dans sa chanson de 2022, Question. « Ce n'est pas seulement une tournée, j'ai l'impression que ma vie a enfin un sens. J'ai donc pensé interpréter cette chanson qui m'apporte beaucoup de souvenirs heureux », a ajouté la chanteuse de 33 ans.

Les porte-paroles de Taylor Swift et de Matty Healy (34 ans) n'ont pas encore répondu aux spéculations sur cette romance naissante.