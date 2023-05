Un détenu dévoré par des poux, révèle une autopsie

Sous-alimenté, déshydraté et dévoré par les poux: un détenu schizophrène est mort à cause «de graves négligences» dans une prison du sud des États-Unis, selon un rapport d'autopsie rendu public lundi.

Lashawn Thompson, un sans-abri afro-américain de 35 ans, avait été placé en détention en juin dernier par le shérif du comté de Fulton, qui englobe Atlanta, après avoir craché sur un agent.

Le 13 septembre, il avait été retrouvé mort, décharné, extrêmement sale et le corps infeste d'insectes dans une cellule de l'aile psychiatrique de la prison locale.

Une autopsie officielle avait jugé que les causes de la mort étaient «indéterminées» sur fond de «troubles schizophréniques et bipolaires».

Grâce à des fonds payés par le joueur de football Colin Kaepernick, qui est très impliqué dans le mouvement Black Lives Matter de lutte contre le racisme et les violences policières, sa famille avait mandaté un médecin légiste indépendant pour en savoir plus.

Lashawn Thompson est mort de «complications dues à de graves négligences», a conclu le docteur Roger Mitchell dans un rapport publié lundi.

Selon lui, Lashawn Thomson s'était vu prescrire des médicaments pour contenir sa schizophrénie à son arrivée en prison, mais semble ne pas les avoir reçus pendant au moins 43 jours, ce qui a précipité son déclin, car il était incapable de manger, boire ou se laver sans traitement.

Au moment de sa mort, il pesait 15 kilos de moins que lors de son admission, il était déshydraté et couvert d'une couche de crasse, relève le médecin.

Son corps abritait «un nombre incalculable d'insectes», y compris dans le nez et la bouche, ainsi que de «multiples piqûres sur les bras et les jambes», ajoute le docteur, qui juge possible que le nombre élevé de poux ait causé une anémie.

Il a fini par succomber à une arythmie cardiaque, mais celle-ci n'était pas une cause «naturelle» de décès. «Lashawn Thompson a été négligé jusqu'à la mort», écrit-il, en qualifiant sa mort d'«homicide».

Lors d'une conférence de presse, l'avocat de sa famille, Ben Crump a estimé que sa cellule était devenue «une chambre de torture». «Quelqu'un doit rendre des comptes à ses proches», a-t-il lancé.

«Quelqu'un devrait être tenu responsable de ce qui est arrivé à mon neveu», a ajouté Karo Thompson, l'oncle du défunt.

Aucune plainte n'a toutefois été déposée à ce stade.

Selon la presse locale, le shérif du comté avait reçu la famille récemment et accepté les démissions de deux responsables de la prison. Sollicité par l'AFP, il n'a pas immédiatement réagi lundi à la publication de l'autopsie.