Vaste déploiement pour retrouver un kayakiste disparu dans le Saint-Laurent

Un vaste contingent policier, assisté de la garde-côtière, tente depuis dimanche de retrouver un kayakiste qui est vraisemblablement parti en excursion sur le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Notre-Dame-du-Portage, au Bas-Saint-Laurent.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a d’abord constaté que Paul Alexander Banko, 41 ans, manquait à l’appel depuis jeudi. L’enquête du SPAL a conduit les recherches jusqu’au quai de Notre-Dame-du-Portage, où le véhicule de l’homme a été retrouvé dimanche par la Sûreté du Québec.

Dans la foulée, des recherches ont été lancées par des policiers le long des berges. Un hélicoptère de la garde-côtière dimanche, ainsi qu’un avion Hercules C-130 lundi, se sont aussi joints aux recherches, a détaillé le sergent Claude Doiron de la SQ.

Un poste de commandement a été érigé à Rivière-du-Loup pour diriger les recherches, qui s’étendent de Notre-Dame-du-Portage jusqu’à Rimouski.

Les enquêteurs demandent aux riverains de porter attention au fleuve et aux berges, en quête du kayakiste ou de son embarcation.

M. Banko aurait quitté la rive à bord d’un kayak turquoise de marque P & H de modèle Scorpio MV II. L’homme a les cheveux bruns et les yeux verts. Il mesure 1,78 mètres (5 pieds 10 pouces) et pèse 82 kg (180 livres). Il a la peau blanche et il a un œil tatoué sur le biceps gauche.

Toute personne qui serait en mesure de le localiser est priée de contacter le 911.