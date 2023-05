Voici comment rester en forme sans se ruiner

Le coût de la vie augmente, mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner le sport. Voici nos conseils pour rester en forme et à flot financièrement.

Envie de reprendre le sport, mais vous pensez que c'est hors de prix ? Dean Zweck, responsable du développement des produits chez Total Fitness (totalfitness.co.uk), affirme qu'il existe de nombreuses façons de continuer à faire de l'exercice sans se ruiner.

Mélangez vos séances d'entraînement

C'est une excellente idée de combiner des séances d'entraînement à domicile avec un programme en salle de sport. Non seulement vous n'avez pas à vous soucier des déplacements ou de l'organisation d'un cours, mais vous pouvez aussi vous inscrire à une séance au moment qui convient le mieux à votre emploi du temps.

« Essayez d'alterner entre la salle de sport et l'entraînement à domicile, afin de bénéficier de la variété des machines et des poids plus lourds de la salle de sport, mais aussi de la commodité de l'entraînement à domicile, conseille-t-il. Lorsque vous vous entraînez chez vous, vous avez plus de contrôle sur votre programme d'entraînement. Vous pouvez adapter votre entraînement à votre niveau de forme et à vos objectifs à l'aide de sites en ligne ou de services de streaming. Nombre d'entre eux proposent des programmes d'entraînement gratuits, ce qui vous permet d'expérimenter différents exercices et équipements pour trouver ce qui vous convient le mieux. »

AFP

Nager pour se mettre en forme

Contrairement à d'autres formes d'exercice qui nécessitent un équipement coûteux, la natation ne requiert qu'un équipement minimal (un maillot de bain et des lunettes) et un tarif très abordable dans les piscines municipales.

« La natation est une forme d'exercice polyvalente qui peut être adaptée aux besoins du nageur. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans l'eau, il existe de nombreuses séances d'entraînement et techniques de natation différentes que vous pouvez essayer pour garder vos séances d'entraînement intéressantes et stimulantes, explique-t-il. La natation est une excellente forme d'exercice, car elle permet non seulement de faire travailler tous les principaux groupes musculaires, mais elle a également un faible impact par rapport à d'autres options cardio comme la course à pied, ce qui signifie que vos articulations sont moins sollicitées. Si vous avez la chance d'habiter au bord de la mer, une baignade matinale ne coûte pas un centime. »

CAPTURES TVA

Recherchez les salles de sport locales

Les salles de sport, qui offrent à leurs membres une grande variété de possibilités d'entraînement, de la piscine aux cours collectifs, valent la peine d'être fréquentées.

« De nombreuses salles de sport proposent des périodes d'essai gratuites pour les nouveaux membres, ce qui vous permet d'essayer avant d'acheter votre abonnement et de vous assurer que l'endroit vous convient, explique l'expert. Une fois que vous avez souscrit un abonnement à une salle de sport, n'oubliez pas de profiter de tous les cours et de toutes les installations disponibles. Vous pourrez ainsi découvrir les exercices qui vous conviennent, quel que soit votre objectif. Les salles de sport offrent une grande valeur ajoutée, car elles proposent une grande variété de méthodes d'entraînement, ce qui vous permet de varier votre programme sportif pour éviter l'ennui et vous garder engagé, quel que soit votre parcours de remise en forme. »

S'inscrire à un cours collectif

S'inscrire à un cours peut être un autre moyen économique de se mettre en forme tout en s'amusant. Qu'il s'agisse d'un entraînement intense ou d'une séance de yoga apaisante, il y aura toujours une option adaptée à votre humeur ou à vos capacités.

« L'avantage des cours, c'est qu'ils vous permettent de modifier votre séance hebdomadaire, d'essayer des exercices différents que vous n'avez peut-être jamais essayés auparavant et de trouver de nouveaux exercices que vous pouvez intégrer à votre programme de remise en forme quotidien. Ils peuvent vous donner des exercices à essayer en dehors du cours et renforcer votre confiance en vous », a-t-il ajouté.