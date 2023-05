À VOIR | Ses colocataires se cachent: il tente de défoncer le mur avec une pioche

Un Californien a été arrêté après avoir attaqué ses colocataires une pioche à la main.

L’étrange événement est survenu en début de semaine, dans le comté d’Orange, aux États-Unis.

L’homme, qui n’a pas été identifié, aurait d’abord percuté une propriété résidentielle avant d’emboutir son véhicule contre un mur paysager, rapporte NBC Los Angeles.

Le conducteur, aussi ensanglanté qu’alcoolisé, a été filmé alors qu’il se précipite vers une maison où il louait une chambre.

On le voit forcer la porte et s’engouffrer à l’intérieur.

Photo tirée de Eyewitness News

Le colocataire de l’homme, Eric Li, a expliqué à KTLA5 qu’une fois entré à l’intérieur, son colocataire l’a pourchassé dans la cour, avant de s’emparer d’une grande pioche.

Les caméras montrent alors l’agresseur retourner dans la maison pour s’en prendre à un autre colocataire.

On entend ce dernier crier à l’aide alors que l’homme armé tente de défoncer le mur avec la pioche.

Photo tirée de Eyewitness News

«Il frappait de plus en plus fort. J'ai remarqué qu'il commençait à être fatigué, alors j'ai essayé de trouver un bon moment pour qu'il fasse une petite pause et quand il l'a fait, j'ai ouvert la porte et je l'ai en quelque sorte désarmé», a déclaré le colocataire à KTLA.

Les policiers ont pu par la suite intervenir et maitriser l’agresseur.

Le sergent Mike Woodruff a déclaré à KTALA que selon ses agents, l’homme armé était probablement «sous l’influence d’une substance quelconque.»

«Les policiers sur place, sur la base de sa déclaration et de son comportement, pensent qu'il est sous l'influence d'une substance quelconque», a-t-il déclaré à KTLA.