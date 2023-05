Bientôt sur CASA: Coeur de pirate et son conjoint rénovent leur chalet

À travers les enfants, la carrière, la gestion d’une maison de disque et d’un café, Cœur de pirate et son amoureux Marc Flynn se lancent maintenant dans la rénovation complète de leur nouveau chalet.

Comme le couple ne fait rien à moitié, il prendra en charge le design, la gestion du projet, une partie des travaux de rénovation ainsi que la décoration intérieure.

Adepte du style des années 1970 et championne du magasinage en ligne, la chanteuse et femme d’affaires s’occupera de la gestion des travaux et du design. Marc possède quant à lui une riche expérience en travaux de rénovation. Ensemble, ils se complèteront pour donner à leur chalet rustique, un air rétro au goût du jour.

Déclinée en 10 épisodes, la nouveauté «Les 12 travaux de Béatrice» s’annonce remplie d'embûches, d’imprévus, mais aussi de rires et de bonheur.

La date de la sortie n’a pas encore été annoncée, toutefois l'émission devrait atterrir sur CASA à compter de la prochaine année.