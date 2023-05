Bilan routier mortel : « Ça va prendre un électrochoc »

Le bilan routier particulièrement mortel du dernier long week-end laisse présager le pire pour la saison estivale, craint un expert.

« Autant de décès en quatre jours ! Il ne s’agit plus de faire de la prévention ou de la sensibilisation là, ça va prendre un vrai électrochoc », s’insurge Marco Harrison de CAA-Québec.

Au moins dix conducteurs sont morts au volant durant le long congé, selon un bilan dévastateur de la Sûreté du Québec (SQ) paru mardi après-midi.

« Bien que les policiers aient déployé des efforts en intensifiant la surveillance et en augmentant le nombre d’interventions, dix collisions mortelles sont survenues sur le territoire de la SQ », précise le communiqué.

Le pire à venir

L’an dernier, seulement deux personnes étaient mortes sur les routes du Québec durant le congé de la fête des Patriotes. Cette augmentation drastique devrait servir « d’électrochoc » aux Québécois, puisque la période la plus meurtrière de l’année reste à venir.

« La pire période de l’année est normalement comprise entre la Saint-Jean et la fête du Travail. C’est une période d’environ 75 jours durant laquelle il y a le plus de décès, puisque les gens sont en vacances et font de grands déplacements », explique M. Harrison.

Selon lui, il ne s’agit plus de concentrer nos efforts sur une partie du territoire ou de la population, étant donné l’étendue des accidents mortels de cette fin de semaine, dispersés partout au Québec.

Rappel

Que ce soit une fausse manœuvre, une perte de contrôle, la fatigue ou le fait de ne pas avoir adapté sa conduite aux conditions climatiques et routières, le comportement des conducteurs est en cause dans presque tous les accidents du long week-end.

Il est donc essentiel d’intervenir directement auprès des conducteurs pour modifier leurs comportements, croit Marco Harrison.

« Planifiez vos déplacements, limitez les distractions et portez une attention particulière aux zones de construction, où les travailleurs sont excessivement à risque », rappelle l’expert en sécurité routière.