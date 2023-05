Congestion monstre ce week-end: le MTQ fera un post-mortem

Le ministère des Transports (MTQ) présente ses excuses aux automobilistes qui se sont retrouvés coincés dans des embouteillages monstres ce week-end.

D’importants travaux ayant forcé la fermeture de l’échangeur Saint-Pierre sur l’autoroute 20 ont causé bien des frustrations.

Plusieurs se sont retrouvés pris au piège pendant des heures, alors qu’il leur était impossible d’aller à la toilette ou même de prendre leur avion à temps.

Certains ont même dû débourser des sommes faramineuses pour des services de taxi, alors que d’autres ont marché avec leurs valises en bordure de l’autoroute.

«On est conscient que ça a des impacts et on est désolé des répercussions qu’ont eues les entraves», a affirmé Martin Girard, porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Pour cette raison, le MTQ annonce qu’il fera un «post-mortem» afin d’éviter que ce type de situation ne se reproduise.

Capture d'écran TVA Nouvelles

M. Girard confirme qu’il y aura des entraves à Montréal tout l’été.

Les postes frontaliers ont eux aussi connu un achalandage important.

L’Agence des services frontaliers a déclaré qu’il y a eu plus de 15 000 passages en une seule journée à Saint-Bernard-de-Lacolle; à pareille date l’an dernier, il y en avait eu près de 11 000.