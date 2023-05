De la mélatonine à des enfants en garderie: parents inquiets et sans réponse

Des parents de la garderie Les P’tits Samouraïs de Trois-Rivières ont été informés samedi qu’une éducatrice a administré de la mélatonine à des enfants, sans leur consentement, provoquant une onde de choc dans la communauté.

La mélatonine, considérée comme un produit naturel et disponible en vente libre, favoriserait le sommeil.

«On a reçu un courriel samedi matin nous mentionnant qu’une éducatrice aurait donné de la mélatonine à nos enfants. Suite à cela, l’éducatrice a été congédiée. Le communiqué mentionnait qu’une plainte avait été déposée au service de police et que le ministère a été avisé», explique la mère d’un enfant, Marie Gagnon, en entrevue à Mario Dumont, mardi.

Il n’a pas été dit de quelle manière la direction s’était rendue compte de ce qui se s'était passé.

Mardi matin, lorsque les parents ont déposé leur enfant à la garderie, aucun membre de la direction n’était sur place. «C’était seulement les éducatrices, alors que je n’ai toujours pas de réponse», déplore la mère.

Elle soutient que l’éducatrice renvoyée y travaillait depuis de nombreuses années. «On ne sait pas depuis combien de temps qu’elle fait ça.»

Ajoutée à des breuvages

Selon les informations transmises dans la lettre de la direction, l’éducatrice «ajoutait le produit à certains breuvages des enfants de son groupe. Sans plus tarder, et suite à ces informations, nous avons immédiatement pris action et entrepris une enquête administrative à l’interne pour découvrir que le produit en question était de la mélatonine», a fait savoir la direction de la garderie dans le courriel de samedi.

«On est sans mot, c’est tellement inattendu», laisse tomber Mme Gagnon. «De donner un somnifère, de donner ça en plein jour, c’est terrible comme geste! [...] Est-ce qu’elle en donnait aux plus petits aussi?»

Elle dit avoir fait beaucoup de «liens» avec le comportement de son enfant après avoir appris ce que l’éducatrice a fait, mais n’a pas voulu donner de détails.

«Cette situation est inconcevable. La santé et la sécurité de nos enfants sont prioritaires. J’ai demandé au ministre de mener une enquête rapidement. Suite à cela les actions nécessaires seront entreprises», a fait savoir à TVA Nouvelles la ministre de la Famille, par la voix de son attaché presse.

La police de Trois-Rivières a ouvert une enquête.