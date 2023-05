De nouvelles bornes de recharges pour les véhicules électriques à Saguenay et environs

Une entreprise du Saguenay–Lac-Saint-Jean a procédé mardi matin à la mise en service de son nouveau réseau de bornes de recharges.

Grâce à un investissement de près de 2 millions $, RL Énergie a confirmé sa volonté de devenir un joueur majeur en matière de transition énergétique.

«Hydro-Québec développe son circuit et nous on voulait avoir notre réseau privé, a indiqué le président de RL Énergies, Éric Larouche. On est très fiers parce que c'est l'aboutissement d'un projet que l'on avait démarré avant la pandémie.»

Les 19 bornes sont accessibles dans 14 stations-service RL Énergies et Belzile du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Chibougamau et de La Tuque.

Dix d'entre elles sont ultrarapides (160kW) pour permettre aux automobilistes pressés de sauver du temps.