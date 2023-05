Décès en CHSLD: des familles intentent une poursuite de 21 M$

Trois ans après la première vague de la pandémie au Québec, des familles entières demeurent bouleversées par la perte d'un proche et TVA Nouvelles a appris mardi que sept d’entre elles réclament 21 millions$ en dommages punitifs notamment à deux établissements des Laurentides.

Le CHSLD Philippe-Lapointe, à Sainte-Agathe-des-Monts, et la Maison Wilfrid-Grignon de Sainte-Adèle sont montrés du doigt des familles qui estiment que leur parent a pratiquement été abandonné à leur sort au printemps 2020, sans recevoir les soins appropriés.

La poursuite vise aussi le gouvernement du Québec, le CISSS des Laurentides et le groupe de santé Arbec.

En matinée, TVA Nouvelles s’est entretenue avec des proches toujours très affectés qui s’étaient déplacés dans les Laurentides avec leur avocat Me Gérard Samet.

Quand on écoute leur récit, ils disent que les résidences qui hébergeaient leur parent «étaient à la dérive, sans personnel stable». Ils ajoutent que l’équipement de protection individuel manquait cruellement alors que la COVID-19, elle, se propageait à un rythme effréné. Dans certains cas, ils ont insisté pour que leurs parents soient rapidement transférés vers des hôpitaux pour y être soignés, mais les transferts ont tardé à se faire.

Ils dénoncent également le fait que des préposés aux bénéficiaires aient «circulé de résidence en résidence, à l’époque, sans aucune protection alors qu’on savait que c’était dangereux».

Les familles parlent de laxisme dans les règles sanitaires et déplorent les déplacements de personnel d’un établissement à un autre qui ont probablement, selon elles, contribué à envenimer la situation.

«Le 6 avril 2020, c’est justement un [transfert de patients] de Montréal – on sait que l’épicentre, c’était Montréal – qui sont venus infecter la place ici. C’est inacceptable, surtout qu’il y avait des interdictions de déplacements [d’une zone à l’autre]», martèle le fils de feu André Dumont, Patrick Dumont.

Ce résident était un bénéficiaire du pavillon Philippe Lapointe depuis 2016. À 78 ans, il a contracté la COVID-19 au sein de l’établissement.

Le CHSLD avait échappé à toute contagion jusqu’à l’arrivée d’un travailleur envoyé par une agence privée le 6 avril 2020 qui avait eu des missions dans d’autres CHSLD contaminés par le virus.

«Il y a eu des manquements en pratique d’hygiène contre le virus de la COVID-19. Je tiens responsables le gouvernement du Québec et le ministère de la Santé. Ils ont manqué à leur devoir de protéger le public québécois. C’est inacceptable. Cette situation est une vraie honte», a déclaré M.Dumont.

«Je trouve ça [douloureux] que ma mère soit partie comme ça, regrette Lucienne Hays, fille de feu Solange Lavallée. Je ne peux pas... je pense que je ne l’accepterai jamais. J’avais encore du temps à passer avec elle.»

«Il y a eu le rapport Kamel, de la coroner, qui a été extrêmement incisif, détaillé et qui a fait souffrir toutes ces personnes. Pour ne plus jamais qu’on revive ça au Québec, il faut donner des dents à ce rapport», insiste pour dire l’avocat des familles, Me Gérard Samet.

Le procès au civil commencera en 2024 dans cette affaire.