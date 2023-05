Des structures de jeux dangereuses pour les enfants

La chirurgienne orthopédiste, Marie-Lyne Nault, soigne plusieurs fractures du coude chez des enfants, et c'est majoritairement lié à la fréquentation de parc de jeux, comme le démontre l'étude dont elle est coauteure.

«Dès qu'il fait beau au printemps, on a plein d'enfants qui arrivent avec ce genre de fracture. On le constatait, mais là, avec la pandémie, on a pu établir un lien direct parce que les parcs étaient fermés», explique la Dre Marie-Lyne Nault.

Les enfants de moins de 12 ans sont plus à risque pour ce type fracture puisqu’une partie de l'intérieur de leur coude est encore en cartilage et la maturité osseuse arrive seulement entre 12 et 15 ans.

Malgré les dangers liés aux structures de jeux dans les parcs, les experts recommandent aux enfants et aux parents de fréquenter ces endroits.

Les bienfaits de l'activité physique surpassent les risques

