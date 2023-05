Des températures de près de 30°C à venir: «c’est l’été qui veut s’installer»

Risques de gel au sol, neige dans certains secteurs: le mois de mai n’aura pas été de tout repos en ce qui concerne la météo, mais le temps chaud est à venir, indique un météorologue.

• À lire aussi: Des précipitations prévues mercredi: il risque de neiger dans ce coin du Québec

«À compter de samedi et dimanche, il y a une poussée d’air chaud, donc c’est l’été qui veut s’installer enfin. On parle de températures approchant la trentaine de degrés sur la Montérégie, Montréal, l’Estrie. Ça devrait se poursuivre sur une bonne partie de la semaine prochaine [où on aura] des températures au-delà de 25 degrés certainement pour l’ensemble du sud-ouest de la province», indique en entrevue le météorologue André Cantin.

D’ici là, de la neige est prévue dans la réserve faunique des Laurentides, alors que le passage du système dépressionnaire laissera derrière lui du temps froid.

«Oui c’est rare, mais particulièrement dans la réserve faunique des Laurentides ou dans les hauteurs de la Gaspésie [...] jusqu’à la mi-juin c’est possible d’avoir des flocons de neige», a précisé le météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada.

Des agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean devront également protéger leurs cultures du gel avant l'arrivée des températures estivales.

«Certaines cultures commencent à être en fleurs, ça peut causer des problèmes d’avoir des gels au sol. Généralement, les producteurs dans ces régions-là sont habitués», explique-t-il, alors que la région de l’Abitibi-Témiscamingue est également touchée par des avis de gel jusqu’à jeudi matin.

TVA NOUVELLES

*Voyez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-haut*