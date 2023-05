Deux autres gestionnaires quittent leurs postes au CIUSSS Estrie-CHUS

Deux semaines après la démission de deux chefs de département au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, voilà que deux autres membres de la direction ont annoncé, il y a quelques jours, qu'ils quittent leur fonction.

La directrice adjointe à la direction des services professionnels, la Dre Marie-Laure Collinge, et la cheffe du département de psychiatrie ont toutes deux remis leur démission.

Dre Collinge était en poste depuis l’automne dernier. Elle quittera ses fonctions le 9 juin prochain. Celle qui est aussi urgentologue depuis de nombreuses années explique que sa décision a été prise en fonction de ses «valeurs intrinsèques».

«Je ne quitte pas que pour des raisons personnelles. J’ai des valeurs intrinsèques comme la transparence et l’écoute. Je suis quelqu’un qui fait monter les idées, et non pas les descendre et qui a le désir de mettre le patient au milieu des soins. Toutes ces choses n’avaient pas de résonance pour moi. Je n’ai pas l’impression que les idées montent», a expliqué Dre Collinge, qui a ajouté que le départ de la directrice des services professionnels, la Dre Colette Bellavance, en avril dernier, a été la goutte de trop.

Le président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le Dr Stéphane Tremblay, a réagi à la suite de ces démissions supplémentaires.

«On aurait souhaité ne pas avoir ces démissions. Ce sont des gens qui sont précieux. [...] On vit un moment de turbulence. On est dans une gestion de changement. On a une volonté de ne pas rester dans le statu quo qui existait antérieurement. C’est une volonté qui est partagée», a-t-il affirmé.