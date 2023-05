EN VIDÉO | Un père sauve son fils d’un an d’une noyade

Un père premier répondant a vu de ses propres yeux son fils d’un an tombé à l’eau sans veste de sauvetage, à Helmet, en Californie. Celui-ci est vite passé à l’action pour éviter la noyade.

Zachary Petite, à la fois pompier et ambulancier, a eu la peur de sa vie lorsque son fils d’un an, Cole, a sauté à l’eau, après avoir enlevé son gilet de sauvetage.

Le père s’occupait de son autre enfant lorsque l’évènement est survenu.

«Je me suis retourné et je ne le trouvais plus. Je l’ai finalement retrouvé lorsqu’il s’enfonçait au fond de la piscine», a mentionné le père de trois enfants, en entrevue avec ABC News.

Le sauvetage a été filmé par une caméra extérieure, où on voit M. Petite s’allonger sur la surface et sortir son fils de l’eau.

«J’ai couru jusqu’à la piscine, je l’ai ramassé et sorti de l’eau», a-t-il lancé.

Principale cause de décès chez les enfants

Selon les données du Centre de contrôle et de prévention des maladies, la noyade est la principale cause de décès chez les enfants d’un à quatre ans.

Le directeur exécutif de l’Alliance nationale pour la prévention des noyades, Adam Katchmarchi, mentionne que les parents ont un faux sentiment de sécurité à propos de l’utilisation des flotteurs.

«Souvent, les enfants ne comprennent pas l’utilité de ces flotteurs. Lorsque Cole l’a enlevé, il n’a pas pensé deux fois et a sauté à l’eau», explique-t-il au média ABC.

La plupart des noyades arrivent lorsque les parents sont distraits ou que les enfants obtiennent un accès non supervisé, selon les données du Centre.

M. Katchmarchi suggère de désigner des adultes pour une surveillance en rotation. L’importance est qu’il ait toujours quelqu’un pour s’assurer qu’il n’y a aucun signe de détresse.