EN VIDÉO | Une femme écrase son mari et sa maîtresse avec sa voiture

Les images du moment où une femme a heurté son mari et sa maîtresse avec sa voiture ont été rendues publiques mardi.

En 2021, Christie Lee Kennedy, 38 ans, avait surpris son mari en train d’embrasser une femme, alors qu’il lui avait dit qu’il allait chercher leurs enfants à la garderie.

Alors au volant de sa BMW SUV, la mère originaire de l’Australie a alors accéléré vers le couple avant de freiner.

Elle a ainsi percuté son mari, David Larkin et sa maîtresse, Zowie Noring, les projetant tous deux dans la rue.

La vidéo montre alors Mme Kennedy sortir de son véhicule pour frapper Mme Noring, la traitant de «grosse poupée» et de «salope».

Le mois dernier, le juge Paul Smith a condamné Mme Kennedy à neuf mois de prison pour les deux délits, qui devront être purgés avec un sursis total de deux ans.

«Vous êtes manifestement une excellente employée et une très bonne mère et il est vraiment dommage que vous ayez commis ce délit, mais je suis fermement convaincu que ce délit n'est pas dans vos habitudes et qu'il est peu probable que vous récidiviez avec quelque chose de ce genre», a mentionné le juge Smith.

Mme Kennedy a été condamnée à verser près de 4500 $ d'indemnités à son ex-mari et à Mme Noring. Elle dispose de deux semaines pour payer la totalité des 9000 $, faute de quoi elle risque un mois de prison.

Le tribunal a appris que le couple avait subi des dommages physiques et émotionnels à la suite de l'accident.

Mme Kennedy a été privée du droit de conduire pendant neuf mois.