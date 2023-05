Enquête sur le référendum de 1995 : Legault souhaite que «toute l’information possible» soit rendue publique

François Legault est d’accord avec la proposition du Parti québécois de dévoiler les documents de l’enquête sur le référendum de 1995, mais il veut d’abord s’assurer de ce que le gouvernement a le droit de faire.

«Moi, je suis d’accord qu’on aille au fond du dossier. On n’a rien à cacher», a-t-il dit, mardi, en réponse à la question d’un journaliste qui lui demandait son avis sur la proposition de Paul St-Pierre Plamondon de déclassifier toutes les informations obtenues dans le cadre de la Commission Grenier, qui a enquêté en 2006 sur les activités d’Option Canada, le camp du non, avant le référendum de 1995.

Le chef péquiste dit avoir reçu un avis juridique confirmant que le gouvernement a le pouvoir de déclassifier ces documents en adoptant une loi. François Legault, lui, soutient qu’il faut d’abord examiner ce que le gouvernement a le droit de faire.

«Il faut évidemment parler avec le directeur général des élections, il faut regarder aussi les contraintes qu’a mise le commissaire Grenier», a affirmé le premier ministre.

«Mais moi ce que je souhaite, c’est que toute l’information possible soit rendue publique».

Changer l’avenir

Plus tôt dans la journée, Paul St-Pierre Plamondon a soutenu que le dévoilement de l’enquête sur le référendum de 1995 pourrait «changer l’avenir».

Selon lui, si le référendum de 1995 «a bel et bien eu lieu sous le signe de la fraude et des manœuvres malhonnêtes», la légitimité de l’option souverainiste s’en trouverait renforcée.

«Évidemment que ça change certains des arguments qui sont servis aux indépendantistes comme quoi on n'aurait pas le droit de faire la promotion d'une option qui est parfaitement légitime», a-t-il expliqué, avant d’ajouter que «a vérité a toujours un impact sur l’avenir».

Le Parti québécois déposera mercredi une motion pour demander à tous les partis de soutenir une loi qui demanderait de déclassifier les documents de la Commission Grenier.

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a dit que son parti appuiera l’initiative du PQ.

«Ce sont des informations qui sont pertinentes pour le débat démocratique au Québec (...). Peu importe de quel côté de ce débat-là on loge, on devrait s’entendre sur l’importance de la transparence et de la vérité», a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse.

Quant au chef intérimaire du Parti libéral du Québec, il n’a pas voulu dire comment son parti se positionnera, prétextant qu’il veut d’abord voir le texte précis de la motion. Il a néanmoins souligné qu’il n’est pas contre le principe derrière l’initiative, mais qu’il veut s’assurer que les «droits fondamentaux et juridiques» des personnes concernées sont respectés.