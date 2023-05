Feux de forêt : Un Albertain ignore un point de contrôle et se retrouve prisonnier des flammes

Un Albertain qui a délibérément contourné un point de contrôle pour entrer dans une zone faisant l’objet d’un ordre d’évacuation s’est retrouvé encerclé par un feu de forêt et a dû être secouru par hélicoptère.

L’événement, relaté par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dimanche, s’est produit vendredi après-midi dans le secteur de Fox Creek, une petite communauté d'environ 2000 âmes complètement évacuée en raison d’un vaste incendie qui se trouvait lundi à seulement un kilomètre du village.

Malgré le contexte, un homme a décidé d’emprunter une petite route de gravelle pour contourner un point de contrôle et entrer dans la zone interdite. Or, son camion s’est enlisé dans la boue et est demeuré coincé.

Pris au piège et voyons un incendie s’approcher, l’homme n’a eu d’autre choix que d’appeler les secours. Jugeant trop dangereux de se rendre sur place en raison du brasier, les autorités ont finalement envoyé un hélicoptère qui a pu secourir l’homme.

«Ce genre d’incidents met une pression de plus qui n’est pas nécessaire sur les premiers répondants, en plus de menacer la sécurité de nos communautés», a déploré un sergent de la GRC, Neal Fraser, par communiqué.

L’homme devra faire face à la justice sous une accusation de nuisance publique, un chef qui s’applique lorsqu’une personne, par ses gestes, met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public. Il s’expose à une peine maximale de deux ans de détention.