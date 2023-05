Formation en construction: Baisse alarmante des inscriptions

La pandémie et la pression supplémentaire sur les champs de construction poussent les travailleurs à abandonner la formation en construction pour se tourner vers une méthode plus rapide, soit avec une entrée par bassin.

En 2022, 20 378 nouveaux employés ont fait leur entrée dans l’industrie de la construction. Sur ceux-ci, 76% ont été engagés sans DEP et 24% avec la formation.

Pour le directeur général de la FTQ-Construction, Éric Boisjoly, le fait que les travailleurs abandonnent le DEP pour la solution rapide diminue la qualité.

«On délaisse nos centres de formation. C’est anormal. On veut connaître des chantiers de qualité avec des travailleurs compétents. C’est aussi pour assurer la santé et la sécurité des employés», souligne-t-il.

M. Boisjoly est inquiet pour l’avenir de la main-d’œuvre de l’industrie. «Si on recule dans le passé, les chiffres étaient inversés. C’était plus d’entrée par diplomations versus moins d’entrée par bassin. Aujourd’hui, il va y avoir un manque de soutien pour les nouveaux, donc une carence de compétences», note-t-il.

Une diplomation obligatoire ?

Une résolution du comité exécutif par la FTQ-Construction indique que les travailleurs dans l’industrie de la construction devraient avoir une entrée par diplomation obligatoire.

La FTQ déplore des changements à la Commission de la construction du Québec et au ministère du Travail.

Les travailleurs souhaitent être rémunérés le plus rapidement possible et c’est pourquoi l’entrée par bassin est la solution facile pour eux.

Pour la FTQ, la meilleure option serait l’alternance travail-étude.