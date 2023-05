Hausse du salaire des élus: Legault n’écarte pas de recourir au bâillon pour forcer l’adoption du projet de loi

François Legault est confiant de pouvoir hausser le salaire des élus de l’Assemblée nationale d'ici l'été sans utiliser des outils parlementaires exceptionnels, mais n'écarte pas d'emblée de recourir au bâillon pour forcer l'adoption du projet de loi.

Québec solidaire a annoncé mardi son intention d'user de tous les moyens à sa disposition pour empêcher que les députés sanctionnent une augmentation de 30% de leur rémunération. «Cette décision, elle ne passe pas dans la population, a affirmé mardi le chef parlementaire solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. Les gens trouvent que ça n’a pas d’allure ce que s’apprête à faire François Legault!»

Le seul outil dont disposent les solidaires, c’est du temps aux différentes étapes de cheminement du projet de loi, qui doit être étudié en commission parlementaire. Les troupes de Gabriel Nadeau-Dubois promettent de présenter des amendements, ce qui ralentira l’avancement des travaux.

On va se battre

«Nous allons prendre tous les moyens à notre disposition pour que cette hausse-là ne passe pas, a renchéri Gabriel Nadeau-Dubois. On va se battre, démocratiquement, à l’intérieur des outils qui sont ceux du Parlement, jusqu’à la dernière minute de la session pour convaincre les autres partis».

Selon le chef parlementaire de QS, la malheureuse déclaration du ministre Bernard Drainville, qui a refusé de comparer le travail des enseignants à celui des députés, est la goutte qui a fait déborder le vase. «Après cette erreur-là, je pense que l’humilité est de mise à la CAQ».

Devant cette stratégie des solidaires, François Legault n'a pas exclu de recourir au bâillon. «On est pas encore rendu là», a répondu le premier ministre, interrogé sur la possibilité qu'il utilise cet outil parlementaire excetionnel permettant de forcer l'adoption d'un texte de loi. Le premier ministre croit toutefois que les élus réussiront à s'entendre avant le congé estival. Pour l'heure, le Parti libéral appuie le le projet de loi caquiste.

Legaut piqué au vif

Piqué au vif par son adversaire solidaire durant la joute parlementaire à l'Assemblée nationale, François Legault a soutenu qu'un meilleur salaire permettra d'attirer des gens « de tous les milieux» en politique. «Pas juste des personnes qui ont déjà fait leur argent avant dans le privé, a lancé le premier ministre. Un père de famille, un jeune père ou une mère de famille, a le droit d’aller gagner le plus d'argent possible pour donner le plus possible à ses enfants. C’est comme ça que je vois la vie moi!»

Au sortir du Salon bleu, il a même apostrophé Gabriel Nadeau-Dubois, lui reprochant de «dire n'importe quoi».

Le chef parlementaire solidaire a dit ne pas avoir l'intention de se «laisser intimider» par les sautes d'humeur du premier ministre. «Je pense que François Legault réalise que son augmentation (du salaire des élus) est impopulaire».