Incursions armées de Russes anti-Poutine: ils seront «exterminés comme des rats»

L’ancien président russe et vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev, a vivement réagi aux incursions armées de combattants russes anti-Poutine dans la région de Belgorod, mardi.

• À lire aussi: La Russie affirme avoir éliminé les combattants infiltrés depuis l'Ukraine

De passage au Laos où il rencontrait des officiers du pays, Medvedev a accusé Kyïv d’être responsable de ces attaques en sol russe.

«Le gouvernement à Kyïv est responsable [de ces attaques] et également Washington et les pays de l’Union européenne», a-t-il déploré alors que le ministère de la Défense affirme avoir tué plus de 70 «nationalistes ukrainiens».

Le gouvernement ukrainien affirme «n’avoir aucun lien» avec ces combattants.

TVA NOUVELLES

Dmitri Medvedev souligne que les affirmations de Kyïv sont «mensongères» et que les combattants impliqués dans les incursions armées seront «exterminés comme des rats».

Des Russes interrogés à Moscou par l'AFP mardi ont fait part de leur crainte de nouvelles attaques.

«Ce n'est pas seulement Belgorod, mais tous les territoires frontaliers. L'ensemble de la nation russe est anxieuse à l'idée que (les bombardements) puissent se produire plus loin, à Moscou», déclare Alexandre, un ingénieur de 42 ans qui préfère taire son nom.

«Les habitants de Belgorod devraient réfléchir, ne pas rester allongés sur leur canapé, mais se gratter la tête et se demander si tout va bien au sein de l'État russe», fustige Sergueï Roussakov, un ingénieur industriel à la retraite de 70 ans.

AFP

Rappelons que Volodymyr Zelensky a assuré à ses partenaires de l’OTAN que les armes livrées par l’Occident ne seraient pas utilisées pour mener des attaques en territoire russe.