Infirmières et préposés en Estrie: les vacances s'annoncent difficiles

La période des vacances s'annonce extrêmement difficile encore cet été dans le réseau de la santé en Estrie en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui laissera plus de 5100 quarts de travail à découvert chez les infirmières et les préposées aux bénéficiaires d’ici la mi-juillet, selon des données obtenues par TVA Nouvelles.

Ces chiffres ont été présentés aux membres du personnel et aux syndicats par le Centre intégré universitaire de Santé et de Services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie-CHUS la semaine dernière en prévision de la saison estivale. Actuellement, et ce jusqu’au 17 juin, 833 quarts de travail seront à découvert, un nombre qui devrait bondir à 4276 pour la période du 18 juin au 15 juillet.

Certains secteurs seront d’ailleurs plus affectés que d’autres. C’est le cas notamment pour les secteur de Brome-Missisquoi-Perkins, la Haute-Yamaska, le Haut-Saint-François et des Sources.

TVA NOUVELLES

Les données pour le reste de la saison estivale ne sont pas encore disponibles, mais le directeur adjoint aux ressources humaines au CIUSSS de l'Estrie – CHUS, Marc-Antoine Rouillard, a indiqué «qu’il faut s’attendre à ce que ce soit semblable à ce qu’on va vivre à la fin juin et début juillet.»

Sans préciser les services qui seront touchés, M. Rouillard a confirmé qu’il y aura du délestage dans le réseau au cours de l’été, mais que «tous les efforts sont faits» pour maintenir les services aux usagers.

TVA NOUVELLES

«Les employés pourront cet été travailler dans un modèle 7/7, c’est-à-dire sept jours de travail consécutifs suivis d’une série de sept jours de congé. Ça permet à des gens qui ont moins d’ancienneté par exemple d’avoir des semaines de vacances et en même temps ça nous assure la couverture des week-ends durant la période charnière de l’été», a-t-il notamment dit.

La FIQ-Estrie, syndicat qui représente les infirmières dans la région, prévoit une sortie publique mercredi pour dénoncer la situation et l’épuisement du personnel dû à la mauvaise gestion des ressources humaines.