«J’ai gagné à la loterie de la vie» : Sa conjointe lui fait cadeau d'un rein

Une femme de Blainville a fait cadeau d’un rein à son conjoint, il y a 3 semaines. L’intervention chirurgicale a été un succès.

Pour le greffé, sa conjointe est son «héroïne».

«Sans elle, je suis dans une autre situation, dans un autre mode de vie dans le futur en attente d’une greffe. Je la remercie encore aujourd’hui d’avoir poursuivi son choix. Je suis très heureux, j’ai gagné à la loterie de la vie», exprime Michel Brissette.

Une opération d’envergure

Après trois heures d’opération, le rein de Mme Sarrazin a été transplanté dans le corps de son conjoint Michel Brissette.

«On a fait une première incision pour être capable d’entrer et de sortir la main. Ensuite, pour laparoscopie, on insère des instruments pour passer à travers la paroi. Cela va nous permettre de faire une dissection», explique Michel Lallier, chirurgien au CHUM.

«On va ouvrir les vaisseaux liés pendant la chirurgie et on va perfuser un liquide froid pour le refroidir rapidement. Cela dure donc plus longtemps», ajoute DR Jacques Malaire, chef du service de chirurgie de greffe rénale au CHUM.

Au CHUM, en 2021-2022, on calcule 60 donneurs vivants d’un rein, dont 14 qui ont donné à leur conjoint ou conjointe.

La vie continue

Michel Brissette doit poursuivre ses rencontres avec un infirmier au CHUM, pendant 15 mois.

Dans le cas de la donneuse, ses rencontres s’achèveront au mois de juin.

C’est une victoire pour les conjoints, alors qu’ils sont en pleine santé et pourront reprendre l’activité physique dans les prochains jours.